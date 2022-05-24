الكاظمي يجتمع بعدد من النواب المستقلين لمواجهة الانسداد السياسي

2022/05/24 | 23:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / اجتمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بعدد من النواب المستقلين في العاصمة بغداد، وذلك لمواجهة الانسداد السياسي الذي يعصف بالعراق وذكرت كتلة تحالف العراق المستقل في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “رئيس كتلتها النائب عبد الهادي الحسناوي واعضاء كتلة التحالف المستقل استقبلوا الكاظمي ووير الاتصالات أركان الشيباني ومدير مكتب رئيس الوزراء […]

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