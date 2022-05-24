مصرع امرأتين وإنقاذ أخرى في حوادث متفرقة بمحافظتين

2022/05/24 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن مصرع امرأتين وإنقاذ أخرى في حوادث متفرقة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً حاولت الانتحار من خلال تناول كمية من المبيد الحشري داخل منزلها في قضاء قلعة سكر امرأة تم انقاذها بعد نقله الى المستشفى"، مضيفا ان "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة الاسباب التي دعتها لمحاولة الانتحار".

وأضاف ان "امرأة من مواليد 1994 توفت اثناء اجراء عملية قيصرية لها داخل مستشفى العلماء الاهلي ضمن منطقة بغداد الجديدة"،موضحا ان "قوة امنية الى مكان الحادث بعد حدوث مشادة كلامية من اهل المتوفية مطالبين الدكتور المسؤول على العملية ودكتور التخدير ومديرة المستشفى، حيث تم اتخاذ الاجراءات الاصولية لمعرفة اسباب الوفاة".

وتابع المصدر ان "امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً تقدم على الانتحار من خلال شنق نفسها داخل منزلها في منطقة "رجم حديد" بالجانب الايمن من مدينة الموصل"، مبينا ان "قوة من مكافحة اجرام نينوى اعتقلت زوجها للتحقيق معه في الحادثة ومعرفة أسباب انتحارها".

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