2022/05/24 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اعتقال عراقي بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان تابعته (بغداد اليوم) ان "القوات الأمنية الأمريكية تمكنت من اعتقال عراقي في أوهايو بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن".

وأضافت ان "المواطن العراقي مثل أمام محكمة فيدرالية بعد أن اعتقله عملاء مكتب الإف بي آي صباح اليوم".

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