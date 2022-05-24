انشيلوتي يتوقع فوز فريقه الريال بكأس ابطال اوربا

2022/05/24 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

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عبر مدرب ريال مدريد آنشيلوتي عن قناعته باستحقاق فريقه بالفوز على فريق ليفربول الانكليزي بكاس ابطال اوربا.

وقال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليفربول، "أعتقد أننا نستحق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بالنظر إلى ما فعلناه هذا الموسم".

واضاف "لم يكن هناك أحد يعتقد أن الريال سيصل للنهائي".

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