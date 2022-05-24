مشاجرة بين اطفال تتسبب بنزاع عشائري في البصرة

2022/05/24 | 23:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر اصابة ثلاثة أشخاص إثر نزاع عشائري بين طرفين من عشيرة واحدة في قضاء القرنة بمحافظة البصرة استخدمت فيه الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة النزاع كان على خلفية مشاجرة للأطفال حصلت بين أفراد عشيرة واحدة

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