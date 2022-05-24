مقتل طفلين وجرح 12 شخصا في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في تكساس

2022/05/24 | 23:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قتل طفلان وجرح 12 شخصا في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية، فيما أعلنت الشرطة أنه تم القبض على المشتبه به بإطلاق النار.وقالت إدارة الشرطة إنه يجب على الأفراد تجنب المنطقة، مشيرة إلى أن المركز المدني بالمدينة سيستخدم كمركز للم شمل وأن الآباء سيكونون قادرين على اصطحاب […]

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