2022/05/24 | 23:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YTsO_mhm9Mc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرزنجي: بيان تنسيقية المقاومة حول اربيل لا يساهم بتقسيم المجتمع) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرزنجي: بيان تنسيقية المقاومة حول اربيل لا يساهم بتقسيم المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).