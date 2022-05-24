2022/05/24 | 23:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 4CKlq0EcmsI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهديدات الذيول لإقليم كوردستان.. الديمقراطي الكوردستاني تاريخ من الصمود بقيادة لا تعرف الاستسلام) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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