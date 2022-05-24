2022/05/24 | 23:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gA7LLKMkU98

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الفتلاوي : كردستان تحاول خلق بلبلة في بغداد والاطار التنسيقي لا يسمح به | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي الفتلاوي : كردستان تحاول خلق بلبلة في بغداد والاطار التنسيقي لا يسمح به | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).