الشرطة الاتحادية تعثر على كدس للمقذوفات في كركوك

2022/05/24 | 23:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، العثور على كدس للمقذوفات يحتوي على 45 مقذوفا مختلف الأنواع في كركوك.وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " قوة من الفوج الاول اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبإسناد الفوج الالي والطائرات المسيرة التابعة لمقر الفرقة وخلال تنفيذ واجب تفتيش ودهم في قرى الدكشمان - ربيضة - السو" تمكنت من العثور على كدس للصواريخ يحتوي 45 مقذوفا مختلف الانواع في قرية السوس ضمن ناحية الرشاد بكركوك".وأضافت، أنه "تمت المعالجة من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافقة بتنفيذ الواجب ".

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