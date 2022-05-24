قرار أميركي جديد بشأن سداد روسيا ديونها الخارجية بالدولار

2022/05/25 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلغاءالإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار، اعتبارا من الأربعاء الساعة 00:01 (04:01 بتوقيت غرينيتش)، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في قرار من شأنه أن يسرع تخلف موسكو عن سداد مستحقاتها.

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