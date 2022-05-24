تيك توك تعلن عن اشتراك Live جديد

2022/05/25 | 00:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت منصة تيك توك عن اشتراك Live، وهو برنامج يتيح للمشاهدين الدفع للاشتراك في بث مباشر محدد يريدون دعمه، وذلك في سبيل تكثيف منافستها مع تويتش ويوتيوب وغيرهما ويسمح البرنامج الجديد لصناع المحتوى بتحقيق أرباح متكررة عبر مدفوعات من كبار المعجبين.وعلى غرار العروض المقدمة من مواقع البث المنافسة، توفر الخدمة الجديدة للمشتركين […]

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