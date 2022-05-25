2022/05/25 | 00:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i3kjWkmrrBw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منتخبنا الاولمبي يخسر من إيران ودياً وسوكوب يرد على والد علي الحمادي #وقت_إضافي مع هشام محمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منتخبنا الاولمبي يخسر من إيران ودياً وسوكوب يرد على والد علي الحمادي #وقت_إضافي مع هشام محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).