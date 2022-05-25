رئيس وزراء إسرائيل: بايدن أبلغني بقرار الإبقاء على الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب

2022/05/25 | 00:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلعه على قرار الإدارة الأمريكية بابقاء الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية.

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