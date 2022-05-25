الناطق باسم القائد العام: القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في ميسان

2022/05/25 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، القاء القبض على متهمين اثنين بقضايا الأرهاب في محافظة ميسان.وقال اللواء رسول في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة من لواء المشاة 97 وشرطة الكحلاء ضمن قيادة عمليات ميسان نفذت عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في قضاء الكحلاء".وأضاف، أنه "تم القاء القبض على متهم بالإرهاب في قضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة".

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