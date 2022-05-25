استشهاد مقاتلين اثنين بهجوم لداعش في ديالى

2022/05/25 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت شرطة ديالى، الاربعاء، ان عناصر تنظيم داعش شنوا هجوما على نقطة أمنية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، انه "بالساعة 0015 من يوم 2022/5/25 قام عناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى - قضاء الخالص - ناحية المنصورية - منطقة شروين بالتعرض على نقاط التابعة الى (الفوج الاول - لواء نداء ديالى - حشد العشائري) المنتشرة في قرية عرب نجم".

وأضافت، ان "الهجوم اسفر عن أستشهاد مقاتلين اثنين واصابة اخر بجروح متوسطة".

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