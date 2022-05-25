حصيلة الهجوم المسلح بمدرسة بولاية تكساس الأمريكية

2022/05/25 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل 14 طفلا وأستاذا في هجوم نفذه مسلح داخل مدرسة في الولاية، مشيرة إلى مقتل المنفذ.

وقال حاكم الولاية غريغ أبوت إن "14 تلميذا على الأقل ومدرسا قتلوا في حادث إطلاق نار نشط وقع في مدرسة "روب" الابتدائية في أوفالدي".

وأشار إلى أن مطلق النار هو طالب يبلغ من العمر 18 عاما في مدرسة أوفالدي الثانوية.

وأفادت شبكة ABC News نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن المنفذ قتل.

وأشار المركز الوطني الأمريكي لعمليات مكافحة الإرهاب أنه في الوقت الحالي لا يعتقد أن "هناك خلفيات إرهابية واضحة" وراء الحادث.

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