تكساس: 15 قتيلا في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية

2022/05/25 | 01:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، يوم الثلاثاء، مقتل 14 طالبا ومعلما واحدا في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية، وقال أبوت إن مطلق النار يبلغ من العمر 18 عامًا.

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