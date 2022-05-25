حركة كاخ الإرهابية! - توفيق أبو شومر

2022/05/25 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر لم تكتفِ أمريكا بدعم سياسة إسرائيل ماديا ومعنويا، بل أصبحت بقرار وزارة الخارجية الجديد شريكا متعاونا مع الاحتلال الإسرائيلي، فهي عندما تمحو حركة، كاهانا حي من لائحة العنصرية، تصبح (كاهانا حي) حزبا عادلا مشروعا، يظل يردد شعاره الأبدي (الموت للعرب) إن أمريكا ذاتها، عندما تُلغي قراراها فإنها تصبح داعما لهذا الحزب الفاشي، تتبنى شعاره العنصري، (ترحيل الفلسطينيين من أرضهم) وهي بهذه الخطوة تمحو شعار ......





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