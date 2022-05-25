2022/05/25 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي بقلم: فريدة رستموفا، مراسلة صحفية مختصة بتغطية السياسة والمجتمع في روسيا.



"إننا منذ القرن السادس عشر ونحن نعيش وفقاً لقوانين الذهان الاكتئابي الهوسي"، هكذا كتبت الصحفية الروسية المنشقة فاليريا نوفودفورسكايا.نُشرت مقالة نوفودفورسكايا بعد عامين من انهيار الاتحاد السوفيتي، وتسلط الضوء على حقبة فوضوية ومضطربة على نحو خاص من التاريخ الروسي.



بيد أنها في الوقت نفسه تسلط الضوء كذلك على مرض ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يحكم روسيا كمصحة نفسية - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يحكم روسيا كمصحة نفسية - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).