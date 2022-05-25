2022/05/25 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – قُتل 14 طفلاً ومدرّس برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاماً أطلق النار في مدرسة ابتدائية في تكساس الثلاثاء قبل أن ترديه الشرطة، وفق ما أعلن حاكم الولاية، في حادثة أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن سيدلي بتصريح بشأنها مساء.وقال الحاكم غريغ أبوت في مؤتمر صحافي إنّ المهاجم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجزرة ضد الطفولة بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجزرة ضد الطفولة بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).