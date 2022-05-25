إطلاق النار في تكساس.. بايدن سيتحدث إلى الأميركيين

2022/05/25 | 01:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأميركي، كاثرين جين بيير، الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن، سيتحدث إلى الشعب بشأن إطلاق النار في تكساس حالما تتوفر عنه معلومات إضافية.

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