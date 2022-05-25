2022/05/25 | 01:49 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني: قرار المحكمة الاتحادية تسليم ملف النفط في كردستان لبغداد ينتهك حقوقنا الدستورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/25 | 01:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: قرار المحكمة الاتحادية تسليم ملف النفط في كردستان لبغداد ينتهك حقوقنا الدستورية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني: قرار المحكمة الاتحادية تسليم ملف النفط في كردستان لبغداد ينتهك حقوقنا الدستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).