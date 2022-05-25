تنكيس العلم الأمريكي تكريما لضحايا إطلاق النار في إحدى مدارس تكساس

2022/05/25 | 01:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتنكيس العلمي الأمريكي في البيت الأبيض تكريما لضحايا إطلاق النار في إحدى مدارس تكساس.وذكرت "رويترز" ان بايدن أمر بتنكيس العلم الأمريكي في البيت الأبيض وكل المباني العامة حدادا على أرواح ضحايا مدرسة تكساس.وفي وقت سابق، قال حاكم ولاية تكساس بالولايات المتحدة غريغ أبوت، إن مسلحا قتل 14 تلميذا ومعلما، في مدرسة ابتدائية في منطقة أوفالدي جنوبي الولاية.

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