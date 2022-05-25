الكرملين يعلق على استقالة دبلوماسي روسي احتجاجا على غزو أوكرانيا

2022/05/25 | 02:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين على إعلان الدبلوماسي الروسي المخضرم بوريس بونداريف، يوم الاثنين، استقالته احتجاجًا على حرب بلاده على أوكرانيا، في احتجاج علني نادر لمسؤول روسي، وقال بيسكوف إن الدبلوماسي الروسي "لم يعد معنا".

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