بعد مقتل الأطفال في تكساس.. سيناتور أميركي: لماذا نحن هنا؟

2022/05/25 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا سيناتور من الحزب الديمقراطي الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، إلى تشريع قوانين تجعل حدوث عمليات إطلاق نار جماعية "أقل احتمالا"، على خلفية إطلاق النار الذي شهدته مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس وراح ضحيته 14 طفلا ومعلما.

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