كلوب أفضل مدرب في البريميرليج

2022/05/25 | 03:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفاز الألماني يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المنقضي 2021-2022. وساعد كلوب فريق ليفربول على البقاء في صراع اللقب الذي حسمه مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من الموسم بفارق نقطة وحيدة.وكان ليفربول متخلفا بفارق 14 نقطة وراء مان سيتي في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنه فاز في 16 مباراة وتعادل في اثنتين من مبارياته المتبقية، فأنهى الموسم ب 92 نقطة، علما بأنه الأقل خسارة في المسابقة بهزيمتين فقط. وبفوزه على وولفرهامبتون 3-1 يوم الأحد الماضي، حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم على أرضه في الدوري هذا الموسم، للمرة الخامسة في تاريخه بالمسابقة. وهذه ثاني مرة يفوز فيها كلوب بالجائزة، بعد أن نالها أيضا في الموسم 2018-2019 عندما قاد ليفربول لإحراز اللقب. وفاز المدرب البالغ من العمر 54 عاما بالجائزة، بعد دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد هوية الفائز. ويأمل المدرب الألماني في إنهاء الموسم بأفضل طريقة عندما يواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.ويبحث كلوب عن تحقيق الثلاثية هذا الموسم، بعدما توج بكأسي إنجلترا والرابطة المحترفة.

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