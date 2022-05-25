أمير قطر يغرد عن لقائه بملكة بريطانيا والأمير تشارلز وجونسون

2022/05/25 | 03:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء، إنه التقى الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وولي العهد الأمير تشارلز ورئيس الوزراء بوريس جونسون وعدد من المسؤولين البريطانيين، خلال زيارته للمملكة المتحدة.

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