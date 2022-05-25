تنكيس الأعلام الأميركية حدادا على ضحايا مدرسة تكساس

2022/05/25 | 04:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، بتنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية "حتى غروب شمس الـ28 من مايو" حدادا على ضحايا إطلاق نار المدرسة الابتدائية بولاية تكساس، فيما دعت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى "التحلي بالشجاعة" وإصدار تشريعات لتقييد بيع الأسلحة النارية وحيازتها.

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