رابطة الدوري الإنجليزي تصدر بيانا بشأن صفقة بيع نادي تشيلسي

2022/05/25 | 04:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء، عن موافقتها على بيع نادي تشيلسي للتحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي.

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