ما مصير قانون الأمن الغذائي في العراق؟

2022/05/25 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يمكن أن يحل قانون الدعم الطارئ مفردات التموين الغذائي؟

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