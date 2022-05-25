من شاشة مهرجان كان السينمائي - فيلم -العنكبوت المقدس- يكشف الطبيعة المتناقضة للمجتمع الايراني ونقد للنظام الديني - علي المسعود

2022/05/25 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود من شاشة مهرجان كان السينمائي فيلم "العنكبوت المقدس" يكشف الطبيعة المتناقضة للمجتمع الايراني ونقد للنظام الديني عرض المخرج الإيراني - الدنماركي علي عباسي للمرة الأولى فيلمه “العنكبوت المقدس” في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75.



استلهم المخرج في فيلمه قصة سلسلة جرائم حصلت قبل عشرين عاماً في ،الفيلم يستند إلى القصة الحقيقية لسعيد هنائي سفاح مدينة مشهد الايرانية ، الرجل الذي قتل 16 فتاة ......





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