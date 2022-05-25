حزن على ضحايا تكساس.. بايدن: أن تفقد طفلا يشبه انتزاع قطعة من روحك

2022/05/25 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، عن "الشعور بالاشمئزاز والتعب" من استمرار وقوع حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة، داعيا إلى "الشجاعة في مواجهة لوبيات الأسلحة"، و"تحويل الألم إلى عمل لإقرار قوانين تتمتع بالحس السليم بما يخص الأسلحة".

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