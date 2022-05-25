بايدن معلقا على إطلاق النار في تكساس: متى سنقف بوجه لوبي السلاح؟

2022/05/25 | 06:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، عن حزنه على "الخسائر الفادحة في الأرواح" بعد مقتل 18 طالبًا وشخصًا في حادث إطلاق نار بمدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأمريكية.

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