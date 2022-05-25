هاريس تعليقا على مقتل أطفال تكساس: كفى يعني كفى

2022/05/25 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت، كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، بإطلاق شاب النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس، الثلاثاء، في مجزرة راح ضحيّتها 18 طفلا وثلاثة بالغين، بالإضافة لمطلق النار الذي أردته الشرطة.

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