طبل الصفيح – جونتر جراس - محمد زكريا توفيق

2022/05/25 | 06:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق من هو جونتر جراس؟ولد جونتر جراس في 16 أكتوبر عام 1927، في دانزيج، جدانسك الآن، بولندا.



كان والده ألمانيا.



ووالدته كاشوبيان (مجموعة عرقية في شمال بولندا، وواحدة من الأقليات السلافية).



عندما كان صبيا انضم إلى شباب هتلر، وهي مجموعة يديرها الحزب النازي.



وكان الغرض منها هو تلقين الأطفال وجهات نظر الحزب ومواقفه.



عندما كان عمره 15 عاما، حاول جراس التطوع للخدمة في غواصات النازي، ولكن تم رف ......





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