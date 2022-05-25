بصدد عقوبة الإعدام - مصعب قاسم عزاوي

2022/05/25 | 06:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو رأيك بعقوبة الإعدام؟مصعب قاسم عزاوي: من الناحية المبدئية والأخلاقية أعتقد بأن أي عاقل مؤمن بوجود حقوق إنسان أساسية لكل كائن بشري، والتي لا بد أن تنطوي في قائمتها على «حق الحياة»، لا بد أن يختلف كليانياً مع مبدأ حق أي سلطة مهما كان مصدر شرعيتها في سحب هذا الحق الأصيل من كينو ......





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