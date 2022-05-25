قرداحي يثير تفاعلا مجددا من العراق حول النجف وتداول فيديو ما قاله بتوضيح

2022/05/25 | 06:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات قال إنها فُهمت على أنها "حنين للنظام السابق".

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