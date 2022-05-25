“الإسلاموفوبيا”، الطلاق النهائي داخل اليسار - فيرونيكا زاراتشوفيتش

2022/05/25 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فيرونيكا_زاراتشوفيتش الكاتبة: فيرونيكا زاراتشوفيتش، نشر المقال في موقع تيليراما Télérama، بتاريخ 3 نيسان/أبريل 2022—اليسار ومناهضة العنصرية (4/4)– في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قسّمت مسيرة “ضد العنصرية بجميع أشكالها” اليسار.



وكان السبب، على وجه التحديد، مصطلح “الإسلاموفوبيا” الذي أطلق العنان لنقاشات حامية.—“لن أذهب [إلى مسيرة] يوم الأحد، سألعب كرة القدم”.



في ذلك الصباح من تشرين الثاني/نو ......





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