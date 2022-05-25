تفاعل على تصريح وزير خارجية السعودية عن الفرق بين أمريكا والصين بنظر المملكة والتطبيع مع إسرائيل

2022/05/25 | 07:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان حول الفرق بين أمريكا والصين بنظر بلاده.

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