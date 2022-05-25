جدري القردة في كندا.. حالات جديدة والسلطات تتوقع المزيد

2022/05/25 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة في إقليم كيبيك الكندي إن الإقليم سجل 15 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة حتى يوم الاثنين، مع توقع المزيد من الحالات من أجزاء أخرى من البلاد.

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