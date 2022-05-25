نزاع بين الدولة المغربية وشركة -بلاتينيوم باور - - Platinium Power - الإفريقية - إدريس ولد القابلة

2022/05/25 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إدريس_ولد_القابلة قرر صندوق الاستثمار المغربي الخاص بتنمية المقاولات الوسطى والصغيرة - الذي تعتبر الدولة المغربية المساهم المرجعي - رفع دعوى تحكيم ضد الأمريكي "مايكل توبوريك"- Michael Toporek - المؤسس المشارك لشركة "بلاتينيوم" - Platinium Power - أمام هيئة التحكيم في باريس التابعة للغرفة التجارية، بموجب القانون الدولي.



نظرًا للاختلافات المتعددة بين مساهميها الرئيسيين ، فإن شركة الطاقة الأفريقية ، "بلاتيني ......





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