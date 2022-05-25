صلاح منتصر … هل قلتُ لكَ: أحبُّك؟! - فاطمة ناعوت

2022/05/25 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت مستحيلٌ أن ينسى المرءُ عبارةً غيّرتْ نظرتَه إلى العالم، وعدّلت في كيمياء تعامله مع الناس.



يقول الشاعر ت.س.إليوت: “القصيدةُ الجميلة هي التي تُبدّل نظرتك إلى الأشياء.” هكذا فعل بي الكاتبُ الكبير "صلاح منتصر" الذي فقدناه بالأمس، وكان بالحق “قصيدةً حيّة”.



وأنا بعدُ صبيّةٌ في الثانوية العامة، قرأتُ في عموده بالأهرام هذه العبارة: “الآن، قُلْ لمَن تحبُّه، إنك تحبُّه.



لا تؤجل قولها، فربما لا تأتي الفر ......





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