2022/05/25 | 08:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي على إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلغاء بلاده عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي مع اليونان، رابطين ذلك بتصريحات يونانية على خلفية موقف أنقرة من انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كواليس تحركات ضد أردوغان عقب موقف أنقرة من فنلندا والسويد.. نشطاء يتفاعلون على إلغاء الرئيس التركي الاجتماع مع اليونان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كواليس تحركات ضد أردوغان عقب موقف أنقرة من فنلندا والسويد.. نشطاء يتفاعلون على إلغاء الرئيس التركي الاجتماع مع اليونان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).