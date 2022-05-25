2022/05/25 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن متحف تاريخ الشرق الأقصى الروسي، أن أحد سكان قرية بوكروفكا بمنطقة بريموريه عثر خلال حرث حقله على سيف قديم يعود لعصر الممالك الثلاث في كوريا.وجاء في بيان المتحف، “جددت القطعة الأثرية الفريدة من نوعها معروضات متحف تاريخ الشرق الأقصى، عندما أهدى المواطن دميتري سينيلنيكوف أحد سكان بوكروفكا، السيف الذي عثر عليه […]

ظهرت المقالة روسيا..



العثور على سيف يعود إلى فترة الممالك الثلاث في كوريا أولاً على ايرث نيوز.

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