ارتفاع اسعار النفط بدعم من نقص الامدادات واحتمال زيادة الطلب

2022/05/25 | 08:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مدعومة بنقص الإمدادات واحتمال زيادة الطلب من البداية القادمة لموسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز 1.27 دولار أو 1.27 بالمئة إلى 114.83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم […]

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