“واشنطن بوست”: الاتحاد الأوروبي استسلم لمطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل

2022/05/25 | 08:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بأن دول الاتحاد الأوروبي “استسلمت” أمام مطالب روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل خوفا من حدوث أزمة طاقة لديها.وقالت الصحيفة في مقال إن “شركات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي التي تصنفها روسيا “غير ودية” انتهى بها الأمر بالاستسلام لمطالب موسكو ووافقت على دفع ثمن الغاز الطبيعي الروسي […]

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