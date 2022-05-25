إدارة مطار النجف تخرج عن صمتها وتكشف كيفية تسلل الطفل

2022/05/25 | 08:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت إدارة مطار النجف الدولي، عن

تفاصيل تسلل "الطفل المتسول" إلى داخل

المطار، في حادث أثار جدلاً واسعا.

وذكرت إدارة المطار في بيان ورد لوكالة

نون الخبرية، إنها "تحمّل الجهات

الامنية العاملة داخل الم

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