الرغبة الشديدة في تناول هذه الأطعمة قد تشير إلى الخرف

2022/05/25 | 08:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عندما يتحدث الناس عن الخرف، فإنهم يقصدون عادةً إما مجموعة واسعة جدًا من الأعراض أو مرض ألزهايمر، وهو أكثر أشكال الخرف شيوعًا.ومع ذلك، هناك أشكال أخرى من هذا المرض، بما في ذلك الخرف الجبهي الصدغي.إذا كنت تعاني من رغبة قوية في تناول أطعمة معينة، فقد يكون هذا أحد أعراض هذا النوع […]

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