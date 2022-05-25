2022/05/25 | 08:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاما بـ"رصاص الجيش الإسرائيلي" خلال مواجهات شهدتها مدينة نابلس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الفلسطينية: مقتل شاب برصاص إسرائيلي في نابلس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الفلسطينية: مقتل شاب برصاص إسرائيلي في نابلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).